Özlem Çerçioğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret: Aydın'a yeni eserler kazandıracağız

Gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’a özel ilgisi ve desteklerinin önemine dikkat çekti. Çerçioğlu, şehre yeni eserler kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Çerçioğlu açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı; Aydın Milletvekilimiz Seda Sarıbaş ile birlikte ziyaret ederek bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın Aydınımıza olan özel ilgisi ve destekleriyle, şehrimize yeni eserler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.