Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Özgür Özel'e dava açtı: İftiraların hesabını yargı önünde verecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel'e dava açtı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP lideri Özgür Özel’in Kuşadası’nda yaptığı açıklamalarına sert tepki göstererek, konuyu yargıya taşınacağını duyurdu. İddiaları ’iftira’ olarak değerlendiren Çerçioğlu, "Mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası mitinginde hakkında ortaya attığı iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Özel’in iddialarını ’iftira’ olarak değerlendiren Çerçioğlu, konuyu yargıyı taşıyacağını belirtti.
Çerçioğlu açıklamasında,
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası’nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir"
ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL, ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İÇİN NE DEDİ?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'a "seçim" çağrısı yaptı, Özlem Çerçioğlu'nu işaret etti.
Özel, kalabalığın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu kastederek, "Özlem pabucu yarım çık dışarıya oynayalım" sloganı atması üzerine,
"Özlem sokağa çıkabiliyor mu? O yapamıyorsa ben milli irade hırsızlığının en tepesine sesleniyorum: Ey Erdoğan! Sen almadığın bir seçimi siyasi kapkaçla cebine koymaya kalktın. Çok mu güveniyorsun Özlem’e, çok mu inanıyorsun Özlem’e? AK Parti elinde, iktidar elinde, Özlem elinde; teklif burada. Aydın'da, CHP ve AK Parti isterse seçimleri yenileyebiliyoruz. Adayın Özlem’i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin. Hodri meydan"
dedi.
