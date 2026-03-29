Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Özgür Özel'e dava açtı: İftiraların hesabını yargı önünde verecek

18:4229/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel'e dava açtı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP lideri Özgür Özel’in Kuşadası’nda yaptığı açıklamalarına sert tepki göstererek, konuyu yargıya taşınacağını duyurdu. İddiaları ’iftira’ olarak değerlendiren Çerçioğlu, "Mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası mitinginde hakkında ortaya attığı iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Özel’in iddialarını ’iftira’ olarak değerlendiren Çerçioğlu, konuyu yargıyı taşıyacağını belirtti.

Çerçioğlu açıklamasında,
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası’nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir"
ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL, ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İÇİN NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'a "seçim" çağrısı yaptı, Özlem Çerçioğlu'nu işaret etti.

Özel, kalabalığın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu kastederek, "Özlem pabucu yarım çık dışarıya oynayalım" sloganı atması üzerine,
"Özlem sokağa çıkabiliyor mu? O yapamıyorsa ben milli irade hırsızlığının en tepesine sesleniyorum: Ey Erdoğan! Sen almadığın bir seçimi siyasi kapkaçla cebine koymaya kalktın. Çok mu güveniyorsun Özlem’e, çok mu inanıyorsun Özlem’e? AK Parti elinde, iktidar elinde, Özlem elinde; teklif burada. Aydın'da, CHP ve AK Parti isterse seçimleri yenileyebiliyoruz. Adayın Özlem’i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin. Hodri meydan"
dedi.


#Aydın
#Özlem Çerçioğlu
#Özgür Özel
#Dava
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
