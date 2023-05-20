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Özür dilesinler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu ve Yavaş’tan özür dilemelerini beklerken, “Onlar özür dilemiyorlarsa ben onlardan sorumlu biri olarak özür diliyorum. Onların disiplininden de sorumluyum” dedi.

04:00 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT canlı yayınına katıldı. Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim günü doğru olmayan bilgiler verdiğini anlatarak, "Akşam çıkıp televizyonlarda 'seçimi biz kazandık...' Karşı taraf veya işte Anadolu Ajansına kabahat bulmak... Ondan sonra peki Yüksek Seçim Kurulu, Anadolu Ajansına gelen veriler nereden geldi? İlk gelen veriler, hep kırsaldan gelir. Bu, yıllardan beri böyledir. Kırsal verilerde de AK Parti öndedir. Şehir merkezleri verileri geldiği zaman, veriler biraz daha birbirlerine yaklaşmaya başlarlar. Uzun yıllardan beri bu böyle." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın özür dilemesi gerektiğini belirten Soylu, "Onlar özür dilemiyorlarsa ben onlardan sorumlu biri olarak özür diliyorum. Onların disiplininden de sorumluyum. Anayasanın verdiği bir yetkiyle bunu söylüyorum" dedi.



#Süleyman Soylu
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
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