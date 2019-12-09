Özür yerine hakaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cibuti’ye THY’nin tarifeli uçağıyla gittiği açıklanmış bu yolculuğa ilişkin de bilet paylaşılmıştı. Bunun üzerine İyi Partili Fahrettin Yokuş’a vatandaşlardan yoğun tepki geldi. Vatandaşlar Yokuş’u yalan olduğu belgelerle ortaya çıkan twiti silmeye ve Diyanet’ten özür dilemeye davet etti.

YALANINI KABUL ETTİ

Gelen tepkiler üzerine Yokuş, sosyal medyadaki mesajını silerek yeni bir twit attı. Twitter mesajında Yokuş, özel uçak sözünün yalan olduğunu itiraf ederek şu ifadeleri kullandı: “Düzeltme:D.İ. Başkanlığı yöneticilerinin Cibuti seyahatine “Özel uçakla gittiler”haberlerinin doğru olmadığı anlaşılmıştır. D.İ.B.Yöneticileri Cibuti’den Saray’ın TBMM Başkanına seyahat için tahsis ettiği özel uçakla dönmüşlerdir. Bu nedenle bu hususta yazdığım tweeti kaldırdım.”

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ÖZÜR DİLE ÇAĞRISI

Ancak Yokuş özür dilemediği gibi kendisine bu yönde çağrıda bulunan sosyal medya kullanıcılarına hakaret içeren cevaplar verdi. Yokuş’un sosyal medya kullanıcılarına verdiği utandıran cevaplar şöyle:

“@fahrettinyokus: Sen kendinden utan. Benim hemşerilerimle sorunum yok. Hadsiz mahluk. Sana ne? Bu meseleden. Sen her şeye maydanoz mu oluyorsun.” “@fahrettinyokus: Sahtekar yedi sülalendir dümbük” “@fahrettinyokus (Özrü biz mi dileyeceğiz diye soran vatandaşa) Orhan sana vekalet gönderiyorum benim için bir özür dile ver . Sende arsız ve hadsiz mahluklar grubuna dahildin herhalde Sana ne . Bu husus seni niye acıttı.” “@fahrettinyokus: “İnsanlığı senin gibi mahluktan mı öğreneceğim be edepsiz. Seni ilgilendiren bir konumu ki; kuyruğuna basılmış gibi paylaşım yapıyorsun. Hadsiz”

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