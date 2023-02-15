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Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma göstermek için Türkiye’ye gelecek.

11:28 . 15/02/2023 Çarşamba
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Şahbaz Şerif

Şahbaz Şerif

Yarın Ankara'da olması planlanan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşmesi bekleniyor.

Depremin 3'üncü günü Türkiye'ye geleceğini açıklayan Şerif, ziyaretini ertelemişti.

Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok yıkıcı olduğunu ifade ederek
"Türkiye’nin tarih boyunca, depremler, seller ve zor zamanlarda Pakistan’ın yanında durduğu gibi bu keder anında biz Türkiye'nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir aile gibi."
dedi.

Deprem sebebiyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve önemli ölçüde mal kaybı yaşandığını hatırlatan Şerif, "Depremin yaşandığı gün kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. O günden bu yana biz yardım malzemelerini hava yolu ve kara yolu göndermek ile meşgulüz." diye konuştu.

Şerif, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'nin Türkiye’ye büyük miktarda yardım malzemesi gönderebilmek için gemi önerisinde bulunduğunu aktararak Pakistan Hava Kuvvetleri ve Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) Türkiye'ye personel taşımakla meşgul olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın gönderdiği yardımlar

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, ülkenin çeşitli şehirlerinde Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım noktaları oluşturdu.

Al Khidmat Vakfı, Khubaib Vakfı ve Beytüsselam Refah Vakfı ile Pakistan'dan çeşitli STK'ler, deprem bölgesinde sahada faaliyetlerini sürdürüyor.

Pakistan, 7 Şubat'tan bu yana Türkiye'ye destek için 16 uçak göndermişti. Bu yardımlardan ikisi THY ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla taşınmıştı. Diğer yardımlar ise Pakistan Hava Kuvvetleri ve PIA'ya ait 14 uçak seferiyle Türkiye'ye ulaştırılmıştı.

Pakistan'dan Türkiye ve Suriye’ye kara yolundan ulaştırılmak üzere yardım malzemesi taşıyan 16 tır, 11 Şubat'ta yola çıkmıştı.

İslamabad yönetimi, ülke genelinde devlete bağlı okullarda yardım toplanmasını kararlaştırmıştı.

Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının, oluşturulan yardım fonuna bağışlanmasına karar verilmişti.


#Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye
15 minutes ago
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Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
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