Pakistan'dan depremzedelere kışlık çadır yardımı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 il için yurt dışından insani yardım malzemeleri gelmeye devam ediyor. Gelen malzemelerin lojistik desteğini sağlayan Adana Şakirpaşa Havalimanı’na akşam saatlerinde kışlık çadır taşıyan Pakistan uçağı iniş yaptı. Kışa ve yangına dayanıklı çadırları taşıyan uçak, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Basın Ataşesi Mahroo Arshad ve Siyasi Müşavir Syed Atif Raza tarafından karşılandı.

50 bin kışlık çadır dağıtılacak

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif’in başlattığı kampanya çerçevesinde 50 bin kışlık çadır depremzedelere dağıtılacak. İlk olarak bin 200 çadırın sevkiyatı bugün gerçekleştirildi. Pakistan uçağıyla Adana Şakirpaşa Havalimanına gelen çadırlar, yüklenerek deprem bölgelerine gönderilmek için hazırlandı.

Çadırlar 2 hafta içerisinde deprem bölgelerine ulaştırılacak

Toplamda gelecek olan 50 bin kışlık çadırın 2 hafta içerisinde deprem bölgelerine gönderilmesi planlanıyor.

Kurtarma ekiplerinin taşınması ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla, üç Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) C-130, bir PAF IL-78, üç Türk hava aracı ile üç Pakistan Uluslararası Hava Yolları (PIA) charter uçuşunun ardından böylece 11'inci özel uçak, Türkiye'ye depremzedeler için ihtiyaç malzemesi getirdi.











