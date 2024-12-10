Türkiye’de son 19 yılın en yüksek palamut bolluğu yaşanıyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, 1 Eylül'de açılan balıkçılık sezonunun palamut bolluğuyla başladığını söyledi.





50 BİN TON ÜSTÜNDE

Palamudun mart ve nisan aylarında Karadeniz'e göç edip üredikten sonra eylülde tekrar Marmara ve Ege'ye göç ederken avlandığını kaydeden Karakulak, bu yıl palamut avının son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığını belirtti. Şu anda başta Karadeniz olmak üzere yoğun bir palamut avcılığının yapıldığını dile getiren Karakulak, “Bu sene palamudun av miktarı 50 bin ton üzerine geçti. Hala göç devam ediyor. Bu göç ocak ve şubat aylarına kadar da devam edecek” dedi.





SON 19 YILIN EN YÜKSEĞİ

Uzun yıllardır palamut avcılığında bir düşüşün yaşandığının altını çizen Karakulak, “2005 yılında 70 bin tonluk avcılık gerçekleşmiş ve uzun yıllardır bu kadar palamut avcılığının olmadığını görüyorduk. Bu durum popülasyonun kendini yenilediğini göstermekte. Son 19 yılın en yüksek palamut popülasyonunu bu yıl görüyoruz” dedi.





AŞIRI AVCILIK STOKLARI TEHDİT EDİYOR

Karakulak, bu bolluğun sürdürülebilirliği konusunda uyarıda bulunarak, aşırı avcılığın palamut stoklarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. İklim değişikliği, deniz kirliliğinin olması, istilacı türlerin çoğalması, ekosisteme yeni yeni türlerin girmesi ve aşırı avcılığın, balık stoklarını olumsuz etkilediğini söyleyen Karakulak, balıkçılığın sürdürülebilir olabilmesi için avcılık kotalarının belirlenmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.





EN ÇOK KARADENİZ’DE

Palamut avcılığının en çok Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yapıldığını söyleyen Karakulak, “Bu yıl da aynı şekilde. Palamut avcılığı şu anda Karadeniz'de yoğunlaştı. Henüz Marmara'da yoğun bir avcılık yok. Boğaz'dan girerek Marmara Denizi'nin genelinde de avcılık yapılması bekleniyor” diye konuştu.



