Palandöken’in gizli kahramanları

Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken’de, kayak severlerin sorunsuz tatil yapmalarını sağlamak için dev bir ekip geri planda gece gündüz hizmet veriyor.

Merkezde bulunan gondol ve telesiyejlerin bakım ve onarımı uzman teknik kadrolar tarafından yapılırken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve özel arama kurtarma ekiplerince alan ve çevresinde gerekli önlemler alınarak kayak severlere konforlu bir tatil imkanı sağlanıyor.

Yerli turistlerin yanı sıra Rusya ve İran başta olmak üzere yurt dışından da binlerce turiste ev sahipliği yapan Erzurum, Büyükşehir Belediyesi ve otellerin hayata geçirdiği farklı etkinliklerle misafirlerine eşsiz bir kış tatili yapma fırsatı sunuyor.

Safari, gece kayağı, animasyon ve yamaç paraşütü gibi birçok aktivitenin yapıldığı, dik yamaçların yer aldığı Palandöken’de, 30 kişiden oluşan teknik ekip, gece gündüz, gondol ile telesiyejlerin bakım ve onarımlarını haftanın her günü özenle yapıyor.

GÜVENLİ VE HUZURLU TATİL

Palandöken Kayak Merkezi’ndeki gondol ve telesiyejlerin bakım onarım şefliğini yapan Cabir Macit, kayak severlerin rahat bir tatil yapmaları için 30 kişilik uzman ekiple çalıştıklarını belirterek, “İşimizin bilincindeyiz ve bunun ciddiyetini taşıyoruz. Amacımız insanların burada güvenli ve huzurlu bir şekilde tatillerini yapmalarını sağlayıp evlerine dönmelerini sağlamaktır” diye konuştu.

ZİRVEDEN SIFIR NOKTASINA KESİNTİSİZ KAYAK

Kayak merkezindeki kapalı gondol ve telesiyej hatları ile ilgili bilgi veren Macit, “126 kabinden oluşan gondollar ful kapasite ile çalıştığı zaman saatte bin 500 kişiyi taşıyabiliyor. Toplam 3 bin metre uzunluğunda olan gondollar sayesinde insanlar zirveye çıkıyor ve 6-7 kilometre uzunluğundaki pistlerden kesintisiz olarak sıfır noktasına kayabiliyor. 450, 600 ve 100 metre uzunluğunda 3 adet açık telesiyejden ise saatte 5 bin 600 kayak sever hizmet alabiliyor. İnşaat aşamasında olan iki yeni lift önümüzdeki yıl yetişecek” ifadelerini kullandı.

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ALTERNATİF SİSTEM HAZIR

Kayak Merkezi’nde 23 yıldır bakım onarım yapan Ali Oltulu da “Günlük kontroller yapıldıktan sonra problem yoksa lifti çalıştırıyoruz. Arıza durumunda yedek alternatif sistemler devreye giriyor. Eğer jeneratörde de sıkıntı çıkarsa kurtarma motorlarını aktif hale getirerek insanların güvenli bir şekilde tahliyesini sağlıyoruz. İnsanlar buraya geldiklerinde güvenli ve huzurlu bir şekilde kayaklarını yapabilir” diye konuştu.

‘MÜDAHALE İÇİN YARIM SAAT BEKLİYORUZ’

Arama kurtarma ekibinden Mehmet Ağaya ise teknik ekibin sistem arızasını kısa sürede gideremediği durumlarda devreye girdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu: “Telesiyej ve gondollarda olası bir mekanik problem olduğunda ekibimizle müdahale ediyoruz. Yarım saatlik bir müddet var eğer bu süreçte arıza giderilmezse biz devreye giriyoruz ve mahsur kalan insanların ip yardımıyla aşağı inmelerini sağlıyoruz.”