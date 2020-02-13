Gündem Palu ailesi davasında karar çıktı Tuncer Ustaele ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
KOCAELİ

'Palu ailesi' davasında karar çıktı

'Palu ailesi' davasında karar çıktı: Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Kocaeli'de Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damat Tuncer Ustael hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti Tuncer Ustael’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıklara da 8 yıl 4 ay ile 12’şer yıl hapis cezası verdi.

Haber Merkezi İHA
Tuncer Ustael
Tuncer Ustael

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesinin yargılanmasına Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alındı.

Palu Ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Kemikler hayvan kemiği çıktı
GÜNDEM
Palu Ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Kemikler hayvan kemiği çıktı

Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu mahkemece serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu olarak yargılanan ‘Palu ailesinin 6 üyesi Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın 6. celsesi için geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrarladı

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı davanın 5. celsesinde açıkladığı mütalaasını tekrarlayarak sanık Tuncer Ustael hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üst soy veya alt soydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, ‘banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını, diğer sanıklar hakkında ise ‘kasten adam öldürmeye yardım etme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 32’şer yıla kadar hapis cezası talep etti.

Palu ailesinin avukatından ilginç savunma
GÜNDEM
Palu ailesinin avukatından ilginç savunma

“Meryem Tahnal’ın öldüğüne ilişkin bir delil yoktur”

Duruşma avukat savunmalarının dinlenmesi ile başladı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraat ve tahliyelerini talep etti.

Duruşmada konuşan Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak, “Cesedin ölüm nedeni ve tarihi hukuken tespit edilemedi. Müvekkillerim maktulün öldüğünü söyleseler de Meryem Tahnal’ın ölümüne ilişkin tıbbi ve hukuki anlamda tespit yoktur. Cesedin toprağa gömüldüğü an solunum yetmezliği şeklinde yorumlanmalıdır. Tuncer’in korkutarak İsa’ya gömdürdüğü ortadadır. Meryem Tahnal’ın öldüğüne ilişkin bir delil yoktur. İsa’nın gömme anında müvekkilimin öldüğü düşünülmektedir bu yüzden öldürme eylemine iştirak ettiği söylenemez fiziksel ve psikolojik baskı altındadır. İkrar tek başına delil değildir. Müvekkillerimin beraatına karar verilmesi, aksi kanat olursa adli kontrol kullanarak tahliyelerine karar verilmesini talep ederiz” dedi.

“Herkesle mahşerde hesaplaşacağız”

Diğer sanıklar da söz alarak suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti daha sonra sanıklara son sözlerini sordu. Son kez savunma yapan sanıklar suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlarını talep ederken, Tuncer Ustael, “Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Herkesle mahşerde hesaplaşacağız” diye konuştu.

Polis Palu ailesine canlı yayında kelepçeleri taktı
OYNAT 00:49
Polis Palu ailesine canlı yayında kelepçeleri taktı
Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael, dehşet hikayesiyle kamuoyunda gündem oldu. Bir TV programında kan donduran iddiaların eşliğinde Türkiye, Kocaeli'de yaşayan Palu ailesinin iki cinayet, bir cinayete azmettirme ve öz evlatları dahil, 4 çocuk ve baldızına tecavüz eden damat Tuncel Ustael'in akılalmaz hikayesine kilitlendi. Kocaeli Körfez Başsavcılığı'nın talimatıyla, 'kasten öldürme' suçlamasıyla Palu ailesi hakkında gözaltı kararı verildi. Cinayet Büro ekipleri, Meryem ve Melike Tahnal cinayetleriyle ilgili Palu ailesi fertlerini gözaltına alırken, evde de arama yapılacak. İstanbul'daki stüdyoya gelen ekipler, Tuncer Ustael ve eşi Emine'yi canlı yayında gözaltına aldı.


Mahkeme heyeti sanıklara ceza yağdırdı

Sanıkların son sözlerinin dinlenmesi sonrasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tuncer Ustael’in Meryem Tahnal’ı acı çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 4 yıl hapis cezasına, ‘başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak, suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • Sanıklardan İsa Palu, Havva Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael, ‘kasten öldürme suçuna iştirak etme’ suçundan 12’şer yıl hapis cezası, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 1 yıl 6’ şar ay Fatih Palu ise ‘kasten öldürme suçuna iştirak etme’ suçundan 8 yıl 4 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 81 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Fatih Palu’nun ayrıca tahliyesine karar verildi.
İlave birlikler gönderiyoruz

İlave birlikler gönderiyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması
Tüm duyguları ile Elazığ depremi

Tüm duyguları ile Elazığ depremi

​Şok, korku, arayış, umut, sevinç, sabır, fedakarlık ve mucize...
Palu ailesi davasında karar

Palu ailesi
davasında karar

​Yaşananlar Türkiye'yi dehşete düşürmüştü.
İBB'nin dudak uçuklatan yemek bütçesi

İBB'nin dudak uçuklatan yemek bütçesi

​Antrikotlu menüye 235 milyon lira.
İstanbul'un gizemli adası görüntülendi

İstanbul'un gizemli adası görüntülendi

Su altındaki kayıp adayı dalgıçlar görüntüledi.
İmzalı olarak göndermiş

İmzalı olarak göndermiş

​FETÖ'nün gaybubet evinde ele geçirildi.

Maç tekrarı yok

Maç tekrarı yok

​TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı.
Kılıçdaroğlu'na<br> 500 bin liralık dava

Kılıçdaroğlu'na
500 bin liralık dava

'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışması yargıya taşındı.
Pilotun ifadesi alınıyor

Pilotun ifadesi alınıyor

​Pistten çıkan uçak soruşturmasında yeni gelişme.
Görüntüler <br>ortaya çıktı

Görüntüler
ortaya çıktı

​Gri kategorideki terörist böyle etkisiz hale getirildi.
​Şikayetçi olmadılar

​Şikayetçi olmadılar

​Pistten çıkan uçak soruşturması.
Sınıra konuşlandırıldı

Sınıra konuşlandırıldı

Çok namlulu roketatarlar hedefi İdlib'e çevirdi.
Annesinin<br> ifadesi ortaya çıktı

Annesinin
ifadesi ortaya çıktı

Polisler suçüstü yaptı, yardımcıları hastalardan alınan rüşveti itiraf etti.
Koronavirüs<br>üretimi durdurdu

Koronavirüs
üretimi durdurdu

​Çin'de yayılan salgın madencilik sektörünü vurdu.
İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

​İzmir'deki feci kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Isınmak için<br>elbise yakıyorlar

Isınmak için
elbise yakıyorlar

​İdlib'de siviller soğuğa rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.