Paludan'a rahat yok

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan hakkında Stockholm ve Kopenhag'da suç duyurusunda bulunan İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, başvurularıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Suçun işlendiği Stockholm ve Kopenhag'a giden Şamlı, hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini yetkililere iletti. Paludan hakkında ceza davası açılması için gerekli işlemleri yaptıklarını söyleyen Şamlı, İstanbul 2 No'lu Barosu olarak İsveç ve Danimarkalı yetkililere bu provokatif suç eyleminin düşünceyi ifade biçimi olmadığını ve ifade özgürlüğü korumasından yararlanamayacağını anlattıklarını kaydetti.

İsveç Ceza Kanunu'na göre, bir kişinin, yaptığı açıklama ile veya diğer iletişim araçlarını kullanarak, ırk, renk, ulusal veya etnik köken, dini inançları ima yoluyla da olsa, tehdit eder veya aşağılarsa suç işlemiş sayıldığını ve 2 yıla kadar hapis ya da para cezası ile cezalandırıldığını kaydeden Şamlı, Danimarka Ceza Kanunu'na göre de kişilerin benzer suçtan para cezasına veya 2 yılı geçmemek üzere hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti: “Baromuz milyarlarca Müslümanın hatta bütün insanlığın hakkını korumaya yönelik bu faaliyetine devam edecek.”