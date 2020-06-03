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BALİKESİR

Pandemi sürecinde balık satışları arttı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali esnafı koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan karantina sürecinde vatandaşların balık tüketiminde artış olduğunu belirtti. Balıkçı esnaflarından Ali Çakıroğlu, "2019-2020 balık avlama sezonu 15 Nisan tarihinde sona erdi. Tabi bu dönemde dünyanın tamamına yakını gibi ülkemizin de yaşadığı pandemi sürecinde işlerimizde artış oldu. Balık sağlıklı bir gıda olduğu için vatandaşımızın balık tüketimi arttı. Ama bizler de vatandaşlarımız gibi pandemi sürecinin tamamen bitmesini istiyoruz." dedi.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşların balık tüketiminde artış oldu.
Vatandaşların balık tüketiminde artış oldu.

Bandırma Su Ürünleri Hali’nde bulunan esnaflar, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan karantina sürecinde balık satışlarının arttığını belirtti. Karantina süreci geçiren vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve özellikle fosfor kaynağı olan balığı sıkça tüketmek amacıyla talebi arttırdığını belirten balıkçı esnaflarından Ali Çakıroğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

"2019-2020 balık avlama sezonu 15 Nisan tarihinde sona erdi. Tabi bu dönemde dünyanın tamamına yakını gibi ülkemizin de yaşadığı pandemi sürecinde işlerimizde artış oldu. Balık sağlıklı bir gıda olduğu için vatandaşımızın balık tüketimi arttı. Ama bizler de vatandaşlarımız gibi pandemi sürecinin tamamen bitmesini istiyoruz."

Vatandaşların balık tüketiminde artış oldu.

Tezgahlarda her çeşit balık var

Bandırma Balık Hali’nde esnaflık yapan Ali Çakıroğlu, yaz mevsimi olması ve balık avlanma sezonunun sona ermesine rağmen olta balıkçılığı ile tezgahlarda her türlü balığın az da olsa bulunduğunu belirterek, "Hamsi en çok tüketilen balıklarımızdan. Kilosunu 20-30 TL’den satışa sunuyoruz. Sardalya ve istavrit balığının kilosu 15 TL’den alıcı bulurken, çipura ve levrek ise 10 TL’den satılıyor" dedi.

Vatandaşların balık tüketiminde artış oldu

Somonun fiyatı düştü, talep arttı

Ali Çakıroğlu, yaptığı açıklamada, Tarım Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yerli Karadeniz somonu için uygulamaya konulan fiyat indiriminin somona olan talebi arttırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Somonda fiyatlar 70-80 TL’den 40 TL’ye düştü. Tarım Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan bu uygulama vatandaşın büyük ilgisini çekti ve yerli Karadeniz somonunda yapılan bu fiyat düşüşü ile vatandaşlar somon balığı tüketimini arttırdı."

Vatandaşların balık tüketiminde artış oldu
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