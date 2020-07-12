Papa çok üzgün: Ayasofya'nın cami olmasından derin acı duyuyormuş
Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne getirilmesi dünyanın gündemine oturdu. Müslüman alemini sevince boğan haber, Hristiyan dünyasını rahatsız etti. Günlerdir sessizliği koruyan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülme kararı hakkında ilk açıklamayı yaparak karardan "derin acı duyduğunu" söyledi.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, Vatikan St Peter's Meydanı’nda gerçekleştirdiği pazar ayini konuşmasında, Ayasofya'nın ibadete açılmasından üzüntü duyduğunu açıkladı. Reuters'ın aktardığına göre Papa, Ayasofya kararına ilişkin "derin acı duyduğunu" belirterek, "Düşüncelerim İstanbul'a gidiyor. Ayasofya'yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum" ifadelerini kullandı.