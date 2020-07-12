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Gündem Papa çok üzgün Ayasofyanın cami olmasından derin acı duyuyormuş
POLİTİKA

Papa çok üzgün: Ayasofya'nın cami olmasından derin acı duyuyormuş

Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne getirilmesi dünyanın gündemine oturdu. Müslüman alemini sevince boğan haber, Hristiyan dünyasını rahatsız etti. Günlerdir sessizliği koruyan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülme kararı hakkında ilk açıklamayı yaparak karardan "derin acı duyduğunu" söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.

Necip Fazıl'ın sesinden
OYNAT 01:36
Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
OYNAT 03:09
Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.

Yunan Başbakan Miçotakis'ten hadsiz sözler: Türkiye'nin Ayasofya kararı AB'yle ilişkilerini de etkileyecek
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Yunan Başbakan Miçotakis'ten hadsiz sözler: Türkiye'nin Ayasofya kararı AB'yle ilişkilerini de etkileyecek

Papa sessizliğini bozdu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco,
Vatikan St Peter's Meydanı’nda gerçekleştirdiği pazar ayini konuşmasında, Ayasofya'nın ibadete açılmasından üzüntü duyduğunu açıkladı. Reuters'ın aktardığına göre Papa, Ayasofya kararına ilişkin "derin acı duyduğunu" belirterek, "Düşüncelerim İstanbul'a gidiyor. Ayasofya'yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Ayasofya'yı 1994'te vaat etmiş: Yeniden Müslümanların camisi olacak
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Erdoğan Ayasofya'yı 1994'te vaat etmiş: Yeniden Müslümanların camisi olacak

Ayasofya'nın ibadete açılma sürecindeki kilit nokta yaşananları anlattı: Emekli öğretmen Kandemir 15 yıldan beri hukuk mücadelesi veriyor
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Evrensel kültürel mirası korunacak

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ayasofya' değerlendirmesi.
Derin üzüntü duyuyormuş

Derin üzüntü duyuyormuş

Papa'dan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili ilk açıklama.
İlk Cumayı sizin kıldırmanızı istiyoruz

İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

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