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Papa Francis ölmeden önce Gazze için bağışlamış: Yeni ortaya çıktı

Papa Francis ölmeden önce Gazze için bağışlamış: Yeni ortaya çıktı

09:135/05/2025, Pazartesi
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Papa Francis
Papa Francis

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devleti’nin başkanı Papa Francis’in, 21 Nisan’daki vefatından önce “papamobil” olarak bilinen özel araçlarından birini Gazze’deki hasta çocuklara destek amacıyla bağışladığı bildirildi.

Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen
Papa Francis
'in ölmeden önce Gazzeli çocuklara yönelik bağış yaptığı ortaya çıktı.

Papa Francis'in, Katolik Kilisesi'nin hayır işleriyle ilgilenen "Caritas" kuruluşundan, genelde halkı selamlamak için kullandığı "papamobil" araçlarından birinin, Gazze'deki çocukların sağlık ihtiyaçları için kullanılması isteğinde bulunduğu ifade edildi.


Söz konusu aracın, Caritas'ın Kudüs'teki şubesinin hizmetine verildiği ve Caritas İsveç şubesinin desteğiyle, Gazzeli çocuklara hizmet verebilecek şekilde dönüştürülmekte olduğu belirtildi.


Şoför ve doktorun bulunacağı araçta, teşhis, muayene ve tedavi için gerekli ekipmanların yer alacağı, ayrıca enfeksiyonlar için hızlı testler, dikiş kitleri, şırıngalar ve iğneler bulunacağı kaydedildi.



Gazzeli çocuklara temel sağlık hizmeti sunacak


Aracın, insani koridor yeniden açıldığında Gazze'deki çocuklara temel sağlık hizmeti sunmaya hazır olacağı ifade edildi.


Caritas İsveç Genel Sekreteri Peter Brune, "Bu araç sayesinde, bugün sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze’de, sağlık hizmetlerine erişimi olmayan çocuklara ulaşabileceğiz." dedi.


Caritas Kudüs Genel Sekreteri Anton Asfar da ateşkes çağrısında bulunurken, "Bu araç, Papa'nın krizin her aşamasında en savunmasızlara gösterdiği sevgi, şefkat ve yakınlığın bir simgesidir." diye konuştu.


Söz konusu aracın Papa Francis'in 2014'te Ürdün, Filistin ve İsrail'e yaptığı turda kullandığı "papamobil" olduğu belirtildi.




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