Gazze Sağlık Bakanlığı: Hastanelerde sadece 3 günlük yakıt kaldı

Gazze'deki hastanelerin hayati birimlerini çalıştırmak için jeneratörlere bağımlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Hastanelerde mevcut olan yakıt miktarı sadece 3 gün yetecek düzeydedir" denildi.





Hastanelerin çalışabilmesi için yakıtın ulaştırılmasının engellenmesinin, sağlık merkezlerinin tamamen durmasına neden olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapılarak. sağlık sisteminin çöküşünü engellemek için yakıt tedarikinin derhal sağlanması gerektiği vurgulandı.





Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yönelik "tam ablukasının" 9. haftasına girmesiyle, bölgede "Gazze Şeridi'ndeki insani durum hayal edilemeyecek boyutlarda. Eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşandığını duyurmuştu.





İsrail, 2 Mart'ta Gazze'ye yönelik tüm geçiş noktalarını kapatmış, insani yardım ve yakıt girişini engellemişti. Devam eden soykırım nedeniyle bölgede yaşayan 2,4 milyon Filistinlinin tamamı yardımlara bağımlı hale geldi.





BM ve uluslararası kuruluşlara göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de nüfusun yüzde 90'ından fazlası evlerini terk etmek zorunda kaldı; çoğu defalarca yerinden edildi, kalabalık sığınaklarda ya da açık alanlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum, hastalık ve salgınların da hızla yayılmasına yol açtı.





ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarla çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 170 bini aşkın Filistin