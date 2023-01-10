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POLİTİKA

Papa Franciscus'tan Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarına övgü: Vatikan'da da takdir topluyor

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının Vatikan'da da takdir topladığını belirtti. Göktaş "Papa Franciscus, yeni yıl vesilesiyle büyükelçileri kabulünde kendisiyle tokalaşmamız sırasında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan barışı sağlamaya yönelik gayretlerini sürdürmeli' dedi. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları Vatikan'da da takdir topluyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Papa Franciscustan Türkiyenin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarına övgü: Vatikanda da takdir topluyor
Arşiv - Papa Franciscus Türkiye'nin arabuluculuk çabalarından övgüyle bahsetti.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş Twitter'da yaptığı açıklamada, yeni yıl vesilesiyle Vatikan'daki büyükelçileri kabul eden Papa Franciscus ile görüştüğünü kaydetti.

Papa Franciscus'un, tokalaşma sırasında kendisine söylediği "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan barışı sağlamaya yönelik gayretlerini sürdürmeli." şeklindeki ifadelerini aktaran Göktaş, paylaşımında "Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları Vatikan'da da takdir topluyor." ifadelerine yer verdi.

Papa Franciscus'tan barış vurgusu

Vatikan'da görevli büyükelçilerle yıllık geleneksel buluşmasında konuşan Papa Franciscus ise dünyadaki savaşlara ve bölünmelere dikkat çekerek "barış" temennisinde bulundu.

Papa Franciscus, diplomasinin sorunların çözümü, işbirliği ortamının oluşması ve ortak ihtiyaçların karşılanması için önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna'daki savaşın sadece ölüm ve yıkıma değil, aynı zamanda açlık ve soğuktan ölümlere de yol açtığını kaydeden Papa Franciscus, "Enerji ve gıda üretimi alanlarındaki yansımaları nedeniyle etkileri başta Afrika ve Orta Doğu olmak üzere Avrupa'nın dışında da tüm bölgelerde hissedilen bu anlamsız çatışmanın bir an evvel son bulması için çağrımı tekrar etmek zorunda hissediyorum." dedi.

Papa Franciscus'tan İsrail ve Filistin'e de diyalog çağrısı

Papa Franciscus, İsrail ve Filistinli yetkilileri, iki devletli çözüm için diyalog yoluna çağırdı.

Papa Franciscus, Vatikan'ın, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmayı da endişe ile takip ettiğini belirterek, "Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal bir şehir olan Kudüs bundan bilhassa etkileniyor. Kudüs ismi barış şehri olma misyonunu anımsatır ancak maalesef bir çatışma sahnesi olmuştur." diye konuştu.

Kudüs'ün tekrar barış içinde birlikte yaşama sembolü olabileceğine inandığını dile getiren Papa Franciscus, "İsrail Devleti ve Filistin Devleti yetkililerinin, iki devletli çözümün uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uyumlu bir şekilde tüm yönleriyle hayata geçirilmesi amacıyla doğrudan diyalog kurmaya ilişkin cesaret ve kararlılıklarını tekrar toplayabileceklerini umuyorum." dedi.

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