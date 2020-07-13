Papa Francis’in tepkisi kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camiiyi hatırlattı

Yolda yürürken Ayasofya’nın açıldığını duyan gencin sevinci: Müjdeler olsun

Sirkeci'de yolda yürürken Ayasofya'nın açıldığını öğrenen bir vatandaş 'Müjdeler olsun Ayasofya açıldı. Müjdeler olsun Ayasofya aslına döndü' sözleriyle tarihi olayı hem çevresindekilere duyurdu hem de sevincini gösterdi. İşte tüyleri diken diken eden o görüntü.