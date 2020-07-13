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Gündem Papa Francisin tepkisi kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camiiyi hatırlattı
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Ayasofya haberleri: Papa Francis’in tepkisi kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camiiyi hatırlattı

Papa Francis’in tepkisi kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camiiyi hatırlattı

Papa Francis’in Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesinin ardından “derinden acı duyuyorum” ifadeleri, aynı zamanda Müslümanların da 1236 da kiliseye kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii’ni hatırlamasına sebep oldu. Papa Francis, “Uluslararası Deniz Günü” vesilesiyle gerçekleştirdiği konuşmasında "Deniz aklımı uzaklara götürüyor, İstanbul’a. Ayasofya’yı düşünüyorum ve derinden acı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Katedrale dönüştürülen cami, 1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alındı.
Katedrale dönüştürülen cami, 1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alındı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin konuşmuştu. Papa Francis, “Uluslararası Deniz Günü” vesilesiyle gerçekleştirdiği konuşmasında "Deniz aklımı uzaklara götürüyor, İstanbul’a. Ayasofya’yı düşünüyorum ve derinden acı duyuyorum" ifadelerini kullanması, 1236 yılında camiden kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii’ni akıllara getirdi.

Katedrale dönüştürülen cami, 1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alındı.

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir
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Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir

Kastilya Krallığı’nın kontrolüne geçti kilise oldu

Günümüzde Cordoba Katedrali olarak kullanılan Kurtuba Ulu Camii, İspanya’nın Cordoba şehrinde bulunuyor. I. Abdurrahman tarafından 786 yılında yapımına başlanan cami,1236’da kentin Kastilya Krallığı’nın kontrolüne geçmesinin ardından kiliseye dönüştürüldü.

Yolda yürürken Ayasofya’nın açıldığını duyan gencin sevinci: Müjdeler olsun
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Yolda yürürken Ayasofya’nın açıldığını duyan gencin sevinci: Müjdeler olsun
Sirkeci'de yolda yürürken Ayasofya'nın açıldığını öğrenen bir vatandaş 'Müjdeler olsun Ayasofya açıldı. Müjdeler olsun Ayasofya aslına döndü' sözleriyle tarihi olayı hem çevresindekilere duyurdu hem de sevincini gösterdi. İşte tüyleri diken diken eden o görüntü.

Katedrale dönüştürülen cami, 1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alındı.

Minareleri yıkılarak çan kulesi yapılan caminin orta bölümüne de 1500 lü yıllarda bir katedral eklendi. Katedrale dönüştürülen cami, 1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alındı.

El-Ezher Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından rahatsız oldu
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El-Ezher Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından rahatsız oldu

Katedrale dönüştürülen cami, 1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alındı.

Katedrale dönüştürülen cami, 1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alındı.

Papa Francis’in tepkisi kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camiiyi hatırlattı
FOTOĞRAF 8
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin konuşmuştu. Papa Francis, “Uluslararası Deniz Günü” vesilesiyle gerçekleştirdiği konuşmasında Deniz aklımı uzaklara götürüyor, İstanbul’a. Ayasofya’yı düşünüyorum ve derinden acı duyuyorum ifadelerini kullanması, 1236 yılında camiden kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii’ni akıllara getirdi.
Title
Günümüzde Cordoba Katedrali olarak kullanılan Kurtuba Ulu Camii, İspanya’nın Cordoba şehrinde bulunuyor.
Title
I. Abdurrahman tarafından 786 yılında yapımına başlanan cami,1236’da kentin Kastilya Krallığı’nın kontrolüne geçmesinin ardından kiliseye dönüştürüldü.
Title
Minareleri yıkılarak çan kulesi yapılan caminin orta bölümüne de 1500 lü yıllarda bir katedral eklendi.
Title
Katedrale dönüştürülen cami, 1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alındı.
Title
Title
Title
Papa Francis’in tepkisi kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camiiyi hatırlattı
Papa Francis'in Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinin ardından “derinden acı duyuyorum” ifadeleri, aynı zamanda Müslümanların da 1236 da kiliseye kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii'ni hatırlamasına sebep oldu. Papa Francis, “Uluslararası Deniz Günü” vesilesiyle gerçekleştirdiği konuşmasında "Deniz aklımı uzaklara götürüyor, İstanbul'a. Ayasofya'yı düşünüyorum ve derinden acı duyuyorum" ifadelerini kullandı.
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