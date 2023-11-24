Para balyalarıyla görüntü paylaşmıştı: Sosyal medya fenomeni Bozdağ'a PKK üyeliğinden gözaltı

Sosyal medyada asılsız iddiaları dolaşıma sokarak, her fırsatta Türkiye ve hükümet aleyhine propaganda yapan ve dün ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alınan Bircan Yıldırım, tutuklandı. 'CHP trolü' olarak da tanınan Yıldırım'ın Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı da deşifre olmuştu.