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Para balyalarıyla görüntü paylaşmıştı: Sosyal medya fenomeni Bozdağ'a PKK üyeliğinden gözaltı

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs'a uçmak için gittiği havalimanında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 

16:26 - 24/11/2023 Cuma
DHA
Reşit Bozdağ, sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelmişti.

Reşit Bozdağ, sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelmişti.

Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen, Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti.

Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğunu belirledi.

Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.






#Reşit Bozdağ
#Gözaltı
#Sosyal Medya Fenomeni
30 dakika önce
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