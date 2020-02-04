Para dolu çantayı otobüste unuttu

Emekli avukat Yunus Gülbaş, bindiği VF01 Varsak- Fakülte hattında sefer yapan İbrahim Bardak yönetimindeki özel halk otobüsünde içinde 18 bin dolar bulunan (yaklaşık 107 bin TL) el çantasını unuttu. Otobüsten indikten bir süre sonra çantasını kaybettiğinin farkına varan Gülbaş, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bu sırada iki kadın yolcu, otobüs içindeki çantayı bularak şoför İbrahim Bardak'a teslim etti.
Çantayı açınca şoke oldu
Aynı anda çağrı merkezinden gelen ihbar üzerine otobüsünü durduran Bardak, çantayı açınca içinde döviz olduğunu gördü ve amirlerine bilgi verdi. Çantayı muhafaza eden Bardak, daha sonra Varsak Altıayak Depolama Alanı'na geldi. Çantasının güven içinde olduğunu öğrenen emekli avukat, depolama alanında İbrahim Bardak ile buluşarak tutanak ile birlikte çantayı teslim aldı.
'O arık benim kardeşim sayılır'
Çantayı kaybettikten sonra yeniden bulabileceğine dair hiç umudu olmadığını belirten Gülbaş, "Otobüs şoförü İbrahim Bardak'ı artık kardeşim olarak görüyorum. Ona ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ederim" dedi.