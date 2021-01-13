Gündem Para karşılığında tez ve ödev yaptıranlara suç duyurusu
ANKARA

Para karşılığında tez ve ödev yaptıranlara suç duyurusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para karşılığı tez ile ödev hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında YÖK avukatları Ankara Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu.

Kamu davası açılması istendi


Bu kapsamda faaliyet gösteren danışmanlık/tez yazım ofislerinin yetkilileri ile bu yerlerden yardım alarak tez, bitirme projesi, ödev gibi bilimsel çalışma üreterek kamu kurumlarını aldatanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 39, 157 ve 158’inci maddeleri uyarınca kamu davası açılması istendi.

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