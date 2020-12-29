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EĞİTİM

YÖK Başkanı Saraç: 'Yeni YÖK' yükseköğretim sistemini değiştiriyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Saraç, yükseköğretimde yapılan çalışmalar ile ilgili yaptığı yıl sonu değerlendirmesinde, "YÖK değişti. Şimdi, 'Yeni YÖK’ de Türk yükseköğretim sistemini değiştiriyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
YÖK Başkanı Yekta Saraç.
YÖK Başkanı Yekta Saraç.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda YÖK'ün 2020 yılında hayata geçirdiği yeni projeleri ve düzenlemeleri değerlendirdi. Saraç 'Yeni YÖK'ün, yükseköğretime ilişkin parlak ve sofistike söylemler, ileriye yönelik tasarımlar, retoriği yüksek taslaklar, entelektüel paylaşımlar yapma yerine, ortaya koyduğu somut icraatlar, hayata geçirdiği projeler, sonuç üreten düzenlemeleri ile yol almaya devam ettiğini belirtti.

  • Yeni YÖK'ün yetki devri süreçlerini başlatarak teferruat ile uğraşmayı terk ettiğini vurgulayan Saraç, "Mevcut yasalardan şikâyet etme acziyetine düşme yerine mevzuatın imkânlarını akılcı bir tarzda kullanmaktadır. Güçlü koordinasyon- esnek yönetim tarzını benimseyerek 'yükseköğretim politikaları yapan ve uygulayan' bir kurum halini almıştır" dedi.

DHA
  • Saraç, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun kurulması, Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi, YÖK 100/2000 Doktora Projesi, Hedef Odaklı Uluslararasılaşma, Üniversite- Sanayi İş Birliği, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm, Açık Bilim ve Açık Erişim Projesi, Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi, Geleceğin Meslekleri Projesi, YÖK-Akademik Projesi gibi pek çok projeyi hayata geçirerek sonuçlarını kamuoyu ile paylaştıklarını, 2020 yılında da bu çalışmalara yenilerini eklediklerini kaydetti.

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'YÖK'ÜN ÖNCELİKLERİ HER ALANDA DEĞİŞTİ VE YENİLENDİ'

Yükseköğretimin toplumsal bir uzlaşı alanı olması gerektiğine inanarak çalıştıklarını ifade eden Saraç, "Kamu kurumuyuz, kamuya hizmet ediyoruz, kamuya hizmet anlayışımız gereği şeffaflık içinde hesap verebilir olmaya önem veriyoruz. Onun için 2020 yılında görev tanımımız içindeki rutin işlerin dışında gerçekleştirdiğimiz sonuç üreten projelerimiz, yeni ve yenilikçi girişimlerimizin öne çıkanlarını kamuoyu ile paylaşıyoruz. YÖK değişti. Amaçları ile, takip ettiği yöntemleri ile, ortaya koyduğu yükseköğretim anlayışı ile, iş yapış şekli ile, öncelikleri ile her alanda değişti ve yenilendi. Şimdi 'Yeni YÖK' de Türk yükseköğretim sistemini değiştiriyor" diye konuştu.
Saraç paylaşımında, 2020 yılında gerçekleştirdikleri proje ve düzenlemelerin bir kısmını sunduğunu belirterek, "Türk yükseköğretimini planlamalarımıza uygun bir şekilde, tedrici bir surette yeniden yapılandırmaya 2021 yılında da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Saraç ayrıca, YÖK'ün 2020 yılında yükseköğretim alanında gerçekleştirdiği proje ve düzenlemeleri 24 başlık altında sıraladı.

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