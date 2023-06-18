Parasını isteyene ceza

Özel halk otobüsleri sahiplerinin borçlarını 4 yıldır ödemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), haklarını aramak isteyenleri de cezalarla sindirmeye çalışıyor.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu üyesi bir grup özel halk otobüsü sahibi, geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de bir araya gelerek İBB’den alacağı bulunan 3 bin kişinin bulunduğunu açıklayarak “her bir otobüs sahibinin yaklaşık 600’er bin alacağı olduğunu ve mağduriyetlerin giderilmesini” istedi.

İTİBARI ZEDELEMİŞLER!

Ancak İBB, borçları ödeyeceğine basın açıklamasına katılarak yaşadıkları mağduriyeti anlatan otobüs sahiplerine ceza yağdırdı. Basın açıklamasında çekilen fotoğraf karesinde yer alan 8 kişiye, bin biletlik ceza kesildi. Cezanın gerekçesinde ise “Yazılı ve görsel medya aracılığıyla kurumumuzun itibarını zedeleyici beyanlarda bulunmuştur” ifadeleri yer aldı.

BİZİ KORKUTAMAZSINIZ

Sindirme amacıyla verilen cezalara tepki gösteren İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin, “Hem insanların paralarını vermiyorsunuz hem de susturup korkutmak için ceza kesiyorsunuz. Bizi böyle korkutamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz. Hakkımızı aradık, cezalandırıldık. Biz ceza değil hakkımızı, çocuğumuzun rızkını, paralarımızı istiyoruz. Tek derdimiz işimizi sürdürebilmek, İstanbul halkına kaliteli hizmet verebilmek” diye konuştu.

YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ

“Bizler paramızı 4 senedir bir kez dahi gününde alamadık” diyen Şahin şunları söyledi: “Paramızı alamadığımızdan dolayı mağduriyetler yaşamaya başladık. Araçlarımızı tamir ettiremedik. Evde ailemize, okula giden öğrencilerimize harçlık veremedik olan kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. ‘Çalıştığımız hak edişimizi ödeyin’ dedik diye suçlu mu olduk? İETT ve İBB’yi mi itibarsızlaştırdık? Böyle bir mantık olamaz. Bu konuyla ilgili de yargı önünde haklarımızı arayacağız.”







