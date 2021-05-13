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Gündem Parfüm kutusu patladı konteynır küle döndü
MUĞLA

Parfüm kutusu patladı konteynır küle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iddiaya göre parfüm kutusunun patlaması ile çıkan yangında depo olarak kullanılan konteynır alev topuna döndü, içerisindeki eşyalar kül oldu.

Haber Merkezi İHA
Parfüm kutusu patladı konteynır küle döndü
Konteynırda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Dağbelen Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Kara isimli vatandaşın bahçesindeki konteynırda iddiaya göre parfüm şişesinin patlaması sonucu yangın çıktı.

İçerisinde koltuk takımları, yatak odası ve mutfak eşyaları olduğu öğrenilen konteynırdaki yangın hızla büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 2 ekiple bölgeye giden itfaiye alevlerin sardığı konteynıra müdahale etti. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

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Sağlık ekipleri hazır bekletildi

Yangında konteynır ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.

Yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden Hasan Kasap, yaptığı açıklamada “Yangın parfüm kutusunun patlamasıyla çıktı. Biz de hemen bahçe hortumlarıyla müdahale ettik. Daha sonra itfaiye gelip yangını söndürdü. İçerisindeki ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.” dedi.

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