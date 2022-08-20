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İSTANBUL

Park halindeki araç alev topuna döndü

Küçükçekmece’de, park halindeki panelvan araç yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araç paniğe neden olurken, ilk müdahaleyi vatandaşlar yangın tüpüyle yaptı

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Haber Merkezi İHA
Park halindeki araç alev topuna döndü
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Küçükçekmece’de, park halindeki panelvan araç yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araç paniğe neden olurken, ilk müdahaleyi vatandaşlar yangın tüpüyle yaptı.
Yangın, geçtiğimiz Perşembe günü Küçükçekmece Atatürk Mahallesindeki park halindeki araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki panelvan araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın alev topuna döndüğünü gören vatandaşlar panik yaşarken, yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle yapıldı. Aracı park park halinde olan diğer vatandaşlar ise, yangının sıçramaması için araçlarını çekmeye başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar ilk başta müdahale etmek istese de yangını söndürmeyi başaramadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Küle dönen araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı.
Olayda yaralanan olmazken yangınla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul'da feci kaza: 4 yaralı
FOTOĞRAF 7
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Çatalca'da Fransa’dan Türkiye’ye tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yoldaki elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı.
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Kazada 4 kişi yaralandı.
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Kaza saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Çatalca-Avcılar istikameti Büyükçekmece Gölü mevkiinde meydana geldi.
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Fransa’dan Türkiye’ye tatile gelen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilde, baba Emin A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce akıllı sistemlerin bulunduğu direğe ve elektrik panosuna çarptı ardından takla attı.
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Hurdaya dönen otomobilde sürücü Emin A. yara almazken, 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri kaza bölgesi çevresinde güvenlik önlemi alırken ayakta tedavileri yapılan yaralılar kontrol amaçlı Çatalca Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Sürücü Emin A. kaza sonrası otomobil enkazında uzun süre cep telefonunu aradı. Emin A.’ya polis ve yol bakım ekipleri de yardımcı oldu. Olay yerine çağrılan çekici ile hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı ve trafiğe kapanan şerit tamamen açıldı.
İstanbul'da feci kaza: 4 yaralı
Çatalca'da Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yoldaki elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Çatalca-Avcılar istikameti Büyükçekmece Gölü mevkiinde meydana geldi. Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilde, baba Emin A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce akıllı sistemlerin bulunduğu direğe ve elektrik panosuna çarptı ardından takla attı.

İstanbul'da feci kaza: 2 ölü
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