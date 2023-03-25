Parti değil terör bileşenleri

Emek ve Özgürlük İttifakı.
HDP’nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı, tıpkı HDP gibi terör örgütlerinin ekseninde yer alıyor. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet ittifakını desteklediğini açıkladı. İttifakın diğer ortakları olan Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi sol terör örgütlerinin güdümünde hareket ediyor. Terör ittifakının ortaklarından Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Maoist Komünist Parti’nin (MKP) açık alan yapılanması olarak faaliyet yürütüyor.
ÖRGÜTLERİN YASAL UZANTISI
Kırsal alan faaliyetleri tamamen, şehir yapılanması ise büyük oranda bitirilen MKP’nin açık alan yapılanması içerisinde SMF ve gençlik yapılanması Sosyalist Öğrenci Hareketi (SÖH) bulunuyor. Suriye’nin Kuzeyinde silahlı teröristleri bulunan MKP’nin, son dönemde SMF üzerinden yeniden toparlanma sürecinde alt örgütlenmeler kurulması, olası toplumsal hareketlilikte kitlelerin öfke halinin fırsata çevrilmesi gibi kararlar aldığı belirlendi. İttifak içerisinde yer alan Toplumsal Özgürlük Partisi’nin de terör bağlantısı dikkat çekiyor. Toplumsal Özgürlük Partisi içerisinde faaliyet yürüten isimlerden bazıları TKP/KIVILCIM terör örgütüne müzahir kişiler arasında yer alıyor. Geçmişi Türkiye Halk Kurtuluş Örgütü’ne dayanan (THKO) EMEP de ittifak içerisinde bulunuyor. 1996 yılında kurulan EMEP, THKO, Halkın Kurtuluşu ve Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP) örgütlerinin yasal alandaki çizgisinin devamı konumunda.