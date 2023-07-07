Parti değil terör yuvası

Meclis’te oylanan sınır ötesi tezkerede aynı safta buluşan CHP ile HDP, bu kez Mersin’de yan yana geldi. Merkez ilçe Akdeniz’de belediye meclisinde, mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların Kur'an kursu yapılmak üzere müftülüğe tahsisine CHP ve HDP karşı çıktı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın oylamaya sunduğu teklif, CHP ve HDP'li üyelerin ret vermesi nedeniyle meclisten geçmedi. Başkan Gültak, “Amaçları Kur’an kursuna izni vermemek” dedi.