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Parti değil terör yuvası

HDP’nin Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Haber Merkezi
04:00 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
HDP ilçe başkanlığı

HDP ilçe başkanlığı

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı ortak çalışmalarda, HDP’nin Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi. Savcılıktan alınan iznin ardından dün sabaha karşı ilçe başkanlığına giren ekipler, adeta bir terör kampıyla karşılaştı. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda arama yapan ekipler, sokak eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen

20 adet meşale, 4 adet havai fişek rampası, PKK’lı teröristlerin fotoğrafları, terörist başı Öcalan’ın posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içeren pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirdi.


#HDP
#Esenyurt
#terör yuvası
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