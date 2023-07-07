Parti değil terör yuvası

HDP ilçe başkanlığı
İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı ortak çalışmalarda, HDP’nin Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi. Savcılıktan alınan iznin ardından dün sabaha karşı ilçe başkanlığına giren ekipler, adeta bir terör kampıyla karşılaştı. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda arama yapan ekipler, sokak eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen
20 adet meşale, 4 adet havai fişek rampası, PKK’lı teröristlerin fotoğrafları, terörist başı Öcalan’ın posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içeren pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirdi.