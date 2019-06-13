Pasaport iddiası boş çıktı

SP Lideri Temel Karamollaoğlu’nun, “Nüfus müdürlüğünde ‘Size pasaport veremeyiz. İsminizin karşısında terörle iltisaklı ifadesi var’ dediler” iddiasına çifte yalanlama geldi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerinde pasaportunu yenilemek için gittiği nüfus müdürlüğünde “Size pasaport veremeyiz. İsminizin karşısında terörle iltisaklı ifadesi var dediler” iddiasında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, iddiaları yalanladı.

HALK TV'DE ANLATTI

CHP’nin yayın organı Halk TV’de yayına katılan Karamollaoğlu, emekli milletvekillerine tanınan ‘diplomatik pasaport’ hakkından yararlanmak için 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra Sivas’ta Nüfus Müdürlüğü’ne başvurduğunu belirterek “Nüfus müdürü 'Size pasaport veremeyiz, isminizin karşısında terörle iltisaklı diye bir ifade var' dedi" iddiasında bulundu.

KAYIT, ŞERH YOK

Karamollaoğlu’na iki yalanlama birden geldi. Nüfus Müdürlüğü "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir" dedi.

ÖYLE BİR İŞLEMİMİZ YOK

Bakan Soylu ise “Bir seçim stratejisi. 1 yıl önceki olay. Bizim öyle bir işlemimiz yok öyle bir değerlendirmemiz yok. Benim her söylediğimden bir maraza çıkartıyor. Sivas olaylarından kalma bir işlemse bilemiyorum. Bu da pasaport almasına engel bir durum değil, zaten pasaportunu da almış."

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