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Paşinyan'a darbe planı

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra karışan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan’a darbe planı yapan 8 komutan gözaltına alındı. Komutanların "Yurtsever Haçlılar" adlı silahlı grupla işbirliği yaptığı açıklandı.

Haber Merkezi
04:00 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nikol Paşinyan.

Nikol Paşinyan.

Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarılı terörle mücadele operasyonun ardından Ermenistan’da darbe planladıkları iddiasıyla çok sayıda komutan gözaltına alındı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 8 komutanın kendilerini “Yurtsever Haçlılar” olarak tanımlayan silahlı grupla işbirliği yaptığı ve darbe girişimi için hazırlıklar yaptığı ifade edildi. Açıklamada, örgüt üyelerinin hükümet üyeleri ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a karşı ideolojik düşmanlık beslediği belirtildi. Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarılan açıklamada, “Suç örgütü üyeleri, suçun işlenmesi için telekomünikasyon cihazları, sinyal bozucu cihazlar, araç ve gereçler edinerek kendi rızaları ile önceden koşullar oluşturmak istemişlerdir” denildi.



#Ermenistan
#Nikol Paşinyan
#Darbe girişimi
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