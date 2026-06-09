Paşinyan'dan önemli zafer

Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi'nin elde ettiği net zafer, yalnızca iç siyasetteki dengeleri değil, ülkenin dış politika yönelimini de yeniden teyit eden bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Tüm sandıklarda oy sayımının tamamlanmasının ardından açıklanan sonuçlara göre Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 49,81'ini alarak 105 sandalyeli parlamentoda 61 milletvekili çıkardı ve tek başına iktidar çoğunluğunu korudu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamento seçimlerinde halkın, oylarıyla devlete, bağımsızlığa, geleceğe ve barışa sahip çıktığını belirterek, "Savaşın üçlü partisi ağır bir yenilgiye uğramıştır" dedi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN VURGUSU

Zafer konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan'a da mesaj veren Paşinyan, bölgesel barış, refah ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Türkiye ile Ermenistan arasında son dönemde yakalanan olumlu atmosferin korunması gerektiğini söyleyen Paşinyan, iki ülke arasındaki sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin bölgesel kalkınma açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

ÇOK YÖNLÜ DIŞ POLİTİKA

Paşinyan ayrıca Ermenistan'ın Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceğini belirtirken, Rusya ile ilişkilerin ve Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğinin de devam edeceğini vurguladı. Bu yaklaşım, Erivan'ın Batı ile entegrasyonu güçlendirirken Moskova ile bağlarını tamamen koparmadan çok yönlü dış politika izleme stratejisinin süreceğine işaret ediyor.

SEÇMENLER İŞ BİRLİĞİNE OY VERDİ

Seçim sonuçları, son yıllarda Türkiye ile normalleşme, Azerbaycan ile barış süreci ve Avrupa ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde politika izleyen Paşinyan yönetimine halkın önemli ölçüde destek verdiğini ortaya koydu. Erivan'daki siyasi gözlemciler, seçmenlerin tercihini statükodan ziyade bölgesel iş birliği ve ekonomik entegrasyondan yana kullandığını belirtiyor.

SİYASİ MEŞRUİYET SAĞLADI

Seçim sonuçları, Ermenistan kamuoyunun ülkenin uluslararası izolasyondan çıkmasını, ticaret yollarının açılmasını ve bölgesel ulaşım projelerinin hayata geçirilmesini desteklediği şeklinde yorumlanıyor. Özellikle Türkiye ile normalleşme süreci, Azerbaycan ile kalıcı barış anlaşması ve yeni ulaşım koridorlarının açılması gibi başlıklarda Paşinyan hükümetinin önümüzdeki dönemde daha güçlü bir siyasi meşruiyetle hareket etmesi bekleniyor.











