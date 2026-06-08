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ABD'den Paşinyan'a tebrik mesajı: Barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğiz

ABD'den Paşinyan'a tebrik mesajı: Barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğiz

23:328/06/2026, Pazartesi
AA
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, parlamento seçimlerinde çoğunluğu sağlayan Nikol Paşinyan’ı tebrik ederek, ABD’nin Ermenistan’ın barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı. Rubio, Güney Kafkasya’da barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi amacıyla Paşinyan ve Ermenistan yönetimiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamento seçimlerinde tek başına çoğunluğu sağlamasının ardından tebrik mesajı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, seçim başarısı dolayısıyla Paşinyan'ı tebrik etti.

Rubio, "ABD, barışın sağlanması yolunda Başbakan Paşinyan ve Ermenistan’ın yanındadır. Güney Kafkasya ve ötesine barış, istikrar ve refah getirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı.


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