ABD'den Paşinyan'a tebrik mesajı: Barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, seçim başarısı dolayısıyla Paşinyan'ı tebrik etti.

Rubio, "ABD, barışın sağlanması yolunda Başbakan Paşinyan ve Ermenistan’ın yanındadır. Güney Kafkasya ve ötesine barış, istikrar ve refah getirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.