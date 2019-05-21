Karlov suikastı sanıklarından Salih Yılmaz'ın avukatı Erdem Semih Yıldız’ın Whatsapp mesajları deşifre oldu. Yıldız'ın, Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi avukat Emine Kurt Tuğcu ile WhatsApp'tan mesajlaştığı ve yurt dışına kaçmakla ilgili görüştükleri belirlendi. Mesajlarda, FETÖ’cüler, “Patır patır dökülüyoruz” ifadesi dikkat çekti.

PARAYI BULUP KAÇACAĞIM!

Şüpheli Erdem Semih Yıldız'ın isim değiştirme oyunu ise 23 Şubat 2019'da Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan avukat Emine Kurt Tuğcu'nun WhatsApp mesajlarıyla deşifre oldu. İddianameye göre, Yıldız'ın, babasının adına kayıtlı telefon numarasıyla Tuğcu'ya, kullandığı ByLock ID'sinin tespit edildiğine ve parayı toparladıktan sonra kendisinin de kaçacağına yönelik mesajlar gönderdiği anlaşıldı.

ŞAKASI YOK, DURUM CİDDİ

03 Şubat'ta Yıldız ve Tuğcu arasında geçen mesajlaşma içeriklerinin bazıları şöyle:

Erdem Semih Yıldız: Bugün mü yolculuk

Bugün mü yolculuk Emine Tuğcu: Evet ablacım

Evet ablacım E.S.Y.: Ben de geleceğim gibi o taraflara

Ben de geleceğim gibi o taraflara E.T.: Noldu

Noldu E.S.Y.: Şakası yok, durum ciddi. ID tutanağı var, tertemiz hem de. Biraz zorlasalar etkin tanık da çıkar

Şakası yok, durum ciddi. ID tutanağı var, tertemiz hem de. Biraz zorlasalar etkin tanık da çıkar E.T.: Allah yardımcın olsun canım. Patır patır dökülüyoruz.

Allah yardımcın olsun canım. Patır patır dökülüyoruz. E.S.Y.: Bir an önce çık sen, ne olur ne olmaz. Ben de işleri toparlayıp maddi durumu ayarlayıp düşüneceğim en kısa sürede

Bir an önce çık sen, ne olur ne olmaz. Ben de işleri toparlayıp maddi durumu ayarlayıp düşüneceğim en kısa sürede E.T.: İki günü kadar çıkarız inş. Orada işkembeci açarız.