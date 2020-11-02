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İSTANBUL

Patlamada öldüğü sanılan kişi cinayete kurban gitmiş

Bahçelievler'de bir apartmanın ikinci katında patlama meydana geldi. Medya sektöründe çalışan 31 yaşındaki Fatma Mavi, patlamada hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma yapan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Mavi’nin en son Ergin A’yla görüştüğünü belirledi. Gözaltına alınan Ergin A'nın, tartıştığı Fatma Mavi’yi önce boğduğunu daha sonra da benzin alıp yaktığını söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
31 yaşındaki Fatma Mavi, patlamada hayatını kaybetti.
31 yaşındaki Fatma Mavi, patlamada hayatını kaybetti.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta dün sabah 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama meydana geldi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi’nin cesediyle karşılaştı.

  • 2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi’nin öldüğü patlamayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi’nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti.

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"ÖNCE BOĞDUM SONRA YAKTIM"

Bunun üzerine çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ergin A’yı gözaltına aldı. A'nın ifadesinde, “Gece Fatma ve yanında bulunan 2 kadınla buluşup Taksim’e gittik. Sabah 07.00 sıralarında olayın yaşandığı eve geldik. Başka bir kadın yüzünden bu sırada Fatma’yla aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Kendimi tutamadım. O an cinnet getirdim ve Fatma’yı ellerimle boğdum. Sonra Ali İlkay S., adlı arkadaşımı çağırdım. Benzin istasyonuna gittik. Ona para vererek benzin aldırdım. Sonra eve geldim. Ali çıkmadı yukarı. Ben daha sonra benzini dökerek evi ateşe verdim. Fatma’yı da yaktım dediği öğrenildi.

Ellerinde ve kollarında yanıklar bulunan Ergin A’nın ifadesinin ardından Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ali İlkay S’yi de gözaltına aldı.

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