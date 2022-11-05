Patlamadan üç hafta sonra acı haber: Can kaybı 42'ye yükseldi

Maden patlamasında yaralanan Taner Şen hayatını kaybetti. 14 Ekim’deki patlamadan sonra İstanbul’a getirilen 30 yaşındaki madenci, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 3 hafta sonra acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Taner Şen’in vefat ettiğini duyurdu. Şen ile birlikte maden patlamasında ölenlerin sayısı 42’ye yükseldi. Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 2019 yılında mekanize işçisi olarak çalışmaya başlayan Taner Şen’in bekar olduğu öğrenildi. Şehit madenci bugün Amasra’ya bağlı Gömü köyünde toprağa verilecek. İstanbul’da tedavi gören yaralı 6 madenciden biri önceki gün taburcu edilmiş, biri de servise çıkmıştı. 1’i ağır 3 madencinin yoğun bakımda tedavileri sürüyor.