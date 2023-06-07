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Patlayan lastikle gelen feci ölüm: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Konya'da lastiğinin patlaması nedeniyle devrilen araçta yolcu olarak bulunan Havva Dönmez, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

19:38 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Konya'da lastiği patlayan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'da lastiği patlayan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Suvat Dönmez yönetimindeki 42 JK 911 plakalı otomobil, Karapınar - Besci yolunun 17'nci kilometresinde, lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Suvat Dönmez ile ağır yaralı Havva Dönmez, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Havva Dönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



#Konya
#Trafik Kazası
#Karapınar Devlet Hastanesi
#Havva Dönmez
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