Pazar günü toplu taşıma ücretsiz: Araçlara binerken belge göstermek şart

Metro İstanbul, resmi bir açıklama yaparak YÖKDİL sınavına katılacak olanların toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabileceğini duyurdu. Yapılan bu duyuruya göre, bu avantajdan faydalanmak isteyen kişilerin sınav belgelerini göstermesi gerekecek.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "27 Ağustos Pazar günü yapılacak olan "Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (YÖKDİL)" girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir."