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BALIKESİR

Pazara inmeden alıcı buluyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yeşilçomlu Mahallesi'nde yetiştirilen, tadı ve kokusu nedeniyle tercih edilen Yeşilçomlu kavunu pazara inmeden römorklarda satılıyor.

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Haber Merkezi AA
​Pazara inmeden alıcı buluyor
Yeşilçomlu kavunu.

Yoğunlukla hububat üretiminin yapıldığı Yeşilçomlu Mahallesi'nde, bazı üreticiler dedelerinden kalma tohumlardan Yeşilçomlu kavunu yetiştiriyor. 4 bin dönüm alanda üretilen kavun, tadı ve kokusuyla benzerlerinden ayrılıyor.

Hasat edilen kavun, römorklara yüklenerek mahalle meydanına getiriliyor. Burada yapılan pazarlıklar sonucunda kilosu 5-6 liradan alıcı bulan kavun, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Kavun diyarı olarak bilinen mahalleye İstanbul, Eskişehir, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ'dan gelen tüccarlar, römorklardaki tonlarca kavunu sıkı pazarlık sonucu satın alıyor.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, Yeşilçomlu kavununun bölgenin önemli bir mahsulü olduğunu söyledi.

Dönmez, kavunun mahallelinin geçim kaynaklarının başında geldiğini belirterek, "Yeşilçomlu kavunu çok çabuk alıcı bulan bir üründür." dedi.

"Eskişehir'e götürüp kendi tezgahlarımızda satıyoruz"

Eskişehir'den kavun almaya gelen tüccar Aziz Özmen de sattığı kavunları her zaman Yeşilçomlu'dan aldığını dile getirdi.

Özmen, Yeşilçomlu Mahallesinin kavununun ünlü olduğunu anlatarak, "Buranın kavunu başka mahallelerin kavunundan daha güzel. Biz hep buraya geliriz. Buranın kavununa alıştık, buranın kavununu satarız. Kavunu Eskişehir'e götürüp kendi tezgahlarımızda satıyoruz. Buranın kavununun damak tadı güzel, her zaman buraya gelip gidiyoruz, mahalle sakini gibi olduk, herkesi tanıyoruz. Bugün 5 ton götüreceğim, hasat bitene kadar gelip gideriz." dedi.

"Kavunumuzun tadını alan başka kavun yiyemez"

Üreticilerden Mehmet Öztaş da kavunlarının yıllardan beri meşhur olduğunu ifade etti.

Öztaş, 15 yıldan bu yana beyaz kavun yetiştirdiklerini belirterek, "Kavunumuz, yöremizde, meşhurdur, tatlıdır, güzeldir. Kavunumuz diğerlerine göre hava şartlarına biraz daha tahammüllü. Sıcağa karşı dayanıklıdır, yanma pek olmaz." diye konuştu.

Üreticilerden Mehmet Özgen de kavun tohumlarını da kendilerinin elde ettiğini anlattı.

Kavunları ektikten sonra zaman zaman bazı bakımlardan geçtiğini söyleyen Özgen, "Süreç zor, aynı bir çocuk gibi bakım istiyor. Hasat zamanı işin en kolay zamanı. Hasadımızın da bir hafta sonra sonuna geliriz. Bizim kavunumuzun tadını alan başka kavun yiyemez. Hibrit tohumlara benzemez. Doğal ve sağlıklı olan bizim kavunumuzdur onu tercih etsinler, memnun kalırlar." ifadelerini kullandı.

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