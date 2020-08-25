Pazarlıkta elimiz artık daha güçlü

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde 18 milyar metreküplük kontratının biteceğine dikkat çeken Terzioğlu, keşfin önemini “Bu kontratlar belimizi büken kontratlardı. Bundan sonra daha uygun maliyetli doğal gaz alım sözleşmeleri sadece fiyatta değil şartlarda da imzalanacaktır” açıklamasında bulundu.

18 MİLYAR METRKÜPLÜK KONTRAT TARİHİ BİTİYOR

Enerji ihraç eden ülkelerin ajandasında Türkiye’nin yüzde 99 enerji ithal eden bir ülke notu yer aldığına dikkat çeken Terzioğlu, “Bundan dolayı sürekli cari açık veren gaz müşterisiydi. Türkiye, şimdi defterin diğer kısmıma geçecek. Şu an kontratlar var. Yavaş yavaş kendi ihtiyacını karşılayabilen, pazarlıkta eli güçlenen bir ülke var. Önümüzdeki dönemde 18 milyar metreküplük kontrat bitiyor. Bu kontratlar eskiden yapılmış ve belimizi büken kontratlardı. Yeniden müzakere edilmesinde eli daha da güçlendi. Bu anlamda daha uygun maliyetli doğal gaz alım sözleşmeleri sadece fiyatta değil şartlarda da daha uygun sözleşmeler imzalanacaktır” diye konuştu.