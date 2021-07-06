​Peker’e güvendiği için kaçmadı

ABDULLAH SARİCA

Bataklık soruşturmasında itirafçı olan sanık Halil Arslantaş, FETÖ’nün uyuşturucu baronu Çetin Gören’e yardım ettiğini, bu yardımlar karşılığında “himmet” adı altında para aldığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “Bataklık” soruşturmasında aralarında örgüt liderleri Nejat Daş ve Çetin Gören’in de olduğu 73 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame mahkemece kabul edildi. 399 sayfalık iddianamede sanıkların uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri paraları nasıl akladığı aşamalarıyla anlatıldı. Buna göre örgüt, aklanacak paraları yakın akrabaları, TIR şoförleri ve bankacılık işlemleri aracılığıyla Türkiye’ye getirdi. Türkiye’ye getirilen paraların aklanması, kurulan şirketler ve bankacılık işlemleri aracılığıyla ve taşınmaz veya taşınır alınarak sağlandı.

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Nejat Daş

PARALARI BÖYLE AKLANDI

İddianamedeki bilgilere göre, tutuklu sanık Çetin Gören, 2011 yılı itibariyle bağlantılı olduğu sebze ve meyve firmaları aracılığıyla Güney Amerika’dan Avrupa’ya 15 tonun üzerinde kokain sevkiyatı gerçekleştirdi. Uyuşturucudan elde ettiği gelirleri Hollanda’dan Türkiye’ye nakletti. Bu paraları akrabaları veya kendi üzerine aldığı gayrimenkullerle ve araç alım satım firması üzerinden akladığı belirlendi. İddianamede, tutuklu sanık Nejat Daş’ın “Türk Escobar” olarak bilindiği belirtildi. Daş’ın uluslararası deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bir firmanın kurucularından olduğu, uyuşturucudan elde ettiği paraları şirketler üzerinden akladığı vurgulandı. İddianamede, “Nejat Daş’ın özellikle öncül suç gelirlerinin Türkiye’ye kurye yolcular ve kurye TIR şoförleri tarafından getirilmesinde tam insiyatif yetkisine sahip olduğu, anılan para trafiğini yönettiği, internet uygulamaları üzerinden kurulan grup ile örgüt üyelerine talimat verdiği ve üyeler arasında bilgi alışverişini sağladığı anlaşılmıştır” denildi.

Sedat Peker

CEMAAT SANA LAZIM

Uyuşturucu baronu Halil Arslantaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek itirafçı oldu. Örgüt lideri Çetin Gören’in, FETÖ ile bağlantısını en ince ayrıntısına kadar anlatan Arslantaş, şunları söyledi: “Çetin Gören’i FETÖ ile Ali isimli şahıs tanıştırdı. Ali, Çetin Gören’e ‘sen gayri meşru iş yapıyorsun, uyuşturucudan para kazanıyorsun cemaat sana daha çok lazım. Seni her yerde korur, işlerinde yardımcı olur, onlara yardımını himmetini esirgeme’ şeklinde telkinlerde bulundu. Bunun üzerine Çetin Gören, FETÖ’nün dergi ve gazetelerine üye oldu.

ÖRGÜTE UYUŞTURUCU HİMMETİ

Daha sonra yüklü miktarlarda himmet adı altında para verdi. Çetin Gören’le yapmış olduğumuz bazı sohbetlerde FETÖ’ye 100-150.000 Euro parayı himmet adı altında verdiğini söylemişti. Bu parayı aylık olarak mı ya da yıllık olarak mı verip vermediğini bilmiyorum. Tarih olarak 2012 yılının bahar aylarında himmet parasını cemaatin Hollanda Rotterdam abisine peşin olarak elden verdiğini söylediğini hatırlıyorum. Kendisine bu parayı neden verdiğini sorduğumda bana ‘sen bu işleri bilmezsin. Bunlar bana çok yardımcı oluyorlar. Benim Interpol’de olan evraklarımı Türkiye’ye gittiğimde sistemden silecekler hatta işleme bile koymayacaklar’ dedi. Sürekli bana ‘bunlar çok büyükler Türkiye’de ve Avrupa’da kolları çok uzun nereye gidersem gideyim bana yardımcı olacak o yüzden onlara yardım ediyorum’ diyordu. Bu konu ile alakalı olarak Mesut Altuntaş isimli arkadaşımdan da bir keresinde Çetin Gören’in, Interpol evraklarının silinmesi ile alakalı FETÖ’ye 500.000 Euro civarında himmet verdiğini duydum. Çetin Gören, bazen bana ‘bu cemaat nasıl bir cemaat arkada. Bunların dini imanı para benim ne iş yaptığımı bildikleri halde yine de benden Allah rızası için para istiyorlar. Bunlar nasıl cemaat’ şeklinde serzenişleri olurdu.”

Peker’e güvendiği için kaçmadı

Bataklık iddianamede, sanık Çetin Gören’in, firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile birlikte hareket ettiği izlenimi yaratarak diğer suç örgütleri karşısında güç gösterisi yapmak istediğine dikkat çekildi. Gören’in, “Sedat Peker ve Diyarbakırlılar grubuna güvendiği için halen kaçmadığı ve uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerinin aklanması gibi suçlardan para kazanmaya devam ettiği, bu yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ileride sıkıntı yaşayacağı ve yakalanma korkusu içerisinde olduğu ancak yine de organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in konumuna gelmeyi planladığı” ifade edildi.

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DIŞARIYA GÜÇLÜ GÖRÜNME MESAJI

İddianamede, Çetin Gören’in telefon görüşmelerinden elde edilen tape kayıtlarına yer verildi. Görüşmelerden, Gören’in İstanbul’da lüks bir yerde restoran almak istediğinin anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, Peker’in bu restorana gelmesi durumunda, herkesin kendisine saygı göstereceğini ifade etmeye çalıştığı anlatıldı. İddianamede, “Sedat Peker ile beraber bulunarak dışarıya karşı mesaj vermeye ve güç gösterisinde bulunma amacında olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu

FETÖ’nün, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Gören’e her türlü yardımı yaptığını ifade eden Arslantaş, “Avrupa’da yaşarken de Türkiye’de yaşarken de yeri ve yurdu belli olduğu halde cemaatin etkisi ve yardımı ile yakalanması engellenmiştir. Hatta ve hatta bildiğim kadarıyla Interpol aranması olduğu halde Türkiye’de kendisine silah ruhsatı bile çıkartabilmiştir. Avrupa’da cemaate yapmış olduğu himmetler sayesinde Türkiye’ye kaçtıktan sonra cemaat tarafından korunmuştur. Örnek vermek gerekirse Mesut Altuntaş’ın bana anlattığına göre, Çetin Gören, Gaziantep’te açılan uyuşturucu hap davasında Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranmaktayken FETÖ’nün bağlantıları sayesinde kırmızı bülteninin kaldırdığını ve kendisine tutuklanmama güvencesi verilerek bu dosyanın kapatılabilmesi için Türkiye’ye ifadeye çağrıldığını ve bu dosyadan beraat ettiğini bana anlattı” diye konuştu. İddianamede, 2011-2012 yıllarında Brüksel’den Gaziantep’e kuryeler aracılığıyla 120 milyon Euro’nun üzerinde para gönderildiği, bu paranın 60 milyon Euro’sunun PKK’ya gönderildiği, geriye kalan paranın ise Çetin Gören’in kiralık kasalarında saklandığı bilgisi yer aldı.