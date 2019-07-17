Gündem Pençe-2 Harekatında terör örgütüne ağır darbe
ANKARA

Pençe-2 Harekâtı’nda terör örgütüne ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta; bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi.'' denildi

Haber Merkezi AA
Pençe Harekatında ele geçirilen mühimmatlar
Pençe Harekatında ele geçirilen mühimmatlar

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında terör örgütünün kullandığı 5 odalı mağara ile 12 sığınıkta çok sayıda mühimmat, drone ve kamyonet ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-2 Harekâtı kapsamında örgüte ait 5 odalı girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada, bir milan tanksavar füzesi, 7 havan mühimmatı, 20 AK-47 mühimmatı, bir drone, iki kutu hazır basmalı uzaktan komutalı El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği, infilaklı fitil, 23 gaz maskesi ve örgütsel dokümanlar ile bir kamyonetin tespit edildiği bildirildi. Başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanılan 12 sığınakta ise, 2 el telsizi, 20 kilo amonyum nitrat, 8 kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, 2 lazerle mesafe ölçüm cihazı, 4 el dürbünü, 70 fıçı benzin, 50 fıçı mazot bulunduğu bildirildi. Ele geçirilen malzemelerin imha edildiği kaydedildi.

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