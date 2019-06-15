Gündem Pençe Harekatı sürüyor 51 terörist öldürüldü
POLİTİKA

Pençe harekatında kaç terörist öldürüldü

Pençe Harekatı sürüyor: 51 terörist öldürüldü

Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe harekatına katılan askerler operasyonu devam ediyor.
Pençe harekatına katılan askerler operasyonu devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyinde başlattığı 'Pençe' harekatına dair son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Pençe vurmayadevam ediyor

Pençe 'vurmaya'
devam ediyor

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