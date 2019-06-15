Pençe Harekatı sürüyor: 51 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyinde başlattığı 'Pençe' harekatına dair son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/m3SZzsRwHb
Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/m3SZzsRwHb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Haziran 2019