Gündem Teröristlerin cesedi mağarada bulundu
ANKARA

Pençe harekatında kaç terörist öldürüldü

Teröristlerin cesedi mağarada bulundu

Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatında bir mağarada 3 terörist cesedi bulundu. Böylece, Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe Harekatı kapsamında bölgede bulunan askerler.
Pençe Harekatı kapsamında bölgede bulunan askerler.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede bir mağarada 3 teröristin cesedinin bulunduğu ifade edildi.

Operasyon kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.

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