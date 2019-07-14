Teröristlerin cesedi mağarada bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı hakkında açıklamada bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede bir mağarada 3 teröristin cesedinin bulunduğu ifade edildi.
Operasyon kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.
Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında bir mağarada 3 terörist cesedi bulundu. Böylece, Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/2eVQIDLe26
Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında bir mağarada 3 terörist cesedi bulundu. Böylece, Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/2eVQIDLe26— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019