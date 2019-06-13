Gündem Pençe Harekatında terör hedefleri vuruldu
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Pençe Harekatı'nda terör hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtı kapsamında bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.

Haber Merkezi DHA
Terör örgütü hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Terör örgütü hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu" denildi.

Pençe Harekatı'nda 24 patlayıcı ve 26 mağara imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzetindeki Hakurk bölgesine devam eden Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.
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Yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor. Komandolarımız zorlu arazi şartlarına rağmen PKK'lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ederken, tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları da etkisiz hale getirmeye devam ediyor denildi.
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15 gündür devam eden harekatta bugüne kadar 43 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
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Operasyonda 24 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ile 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildi. Harekatta etkisiz hale getirilen mayın ve EYP sayısı 77'ye, mağara ve sığınak sayısı ise 100'e yükseldi.
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Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda, 10 adet AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, iki RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 13 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 9 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Dün de teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit edilmişti.
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Mağarada pek çok yaşam malzemesinin yanı sıra 200 adet elektrikli fünye, 100 adet normal fünye, 15 adet hazırlanmış pil düzeneği, 2 çuval amonyum nitrat, 1 adet nikon dürbün, 15 adet AK-47 şarjörü, 13 adet gaz maskesi, T3 havan nişan aleti, 2 adet av tüfeği ve muhtelif çapta mühimmat bulunarak imha edildi.
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Bir başka bölgede tespit edilen sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra 12 adet hazırlanmış elektrik düzenekli amonyum nitrat EYP düzeneği, 12 adet basma düzenekli EYP, 12 adet pil düzeneği daha ele geçirildi. Farklı bir tepede ise 6 Adet ÇNRAKATYUŞA Mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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Pençe Harekatı'nda 24 patlayıcı ve 26 mağara imha edildi
Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait 24 mayın ve el yapımı patlayıcı ile 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildi.

13 odalı terör mağarası ele geçirildi
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13 odalı terör mağarası ele geçirildi
Başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı ile Komandolar Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 4 girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla beraber imha edildi.


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CHP 'it' skandalını örtmek için Atatürk'e hakaret yalanını ortaya attı
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CHP 'it' skandalını örtmek için Atatürk'e hakaret yalanını ortaya attı

CHP, HDP ve İyi Parti'nin ortak İstanbul adayı İmamoğlu geçtiğimiz günlerde hakkı olmamasına rağmen Ordu Havalimanının VIP salonunu kullanmak istemiş ve kendisine izin verilmeyince Ordu Valisi Seddar Yavuz'a 'it' diyerek hakarette bulunmuştu. CHP, İmamoğlu'nun küfür ettiği skandal görüntüleri örtbas etmek için Ordu Valisi Seddar Yavuz'un geçtiğimiz 23 Nisan'da bir okulda Atatürk'e hakaret ettiği yalanını ortaya attı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in "bir öğretmenden duydum" diyerek attığı iftiraya karşı Ordu Valiliği, 23 Nisan günü bahsedilen toplantının konuşma tutanağını yayınladı. Ordu Valisi Yavuz ise "Bu iftiranın altında yatan nedeninin havalimanında yaşanan VIP işgali olayı olduğunu, kamuoyu da, ben de çok iyi biliyorum" dedi.

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