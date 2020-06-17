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POLİTİKA

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı: Mehmetçik Haftanin'de

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Irak bölgesinde kara harekatının başladığı duyuruldu. Açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de!" ifadeleri kullanıldı. Bölgeye hava kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolar intikal ettirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde kara harekatının başladığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı böyle duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de!" operasyonun başladığı duyuruldu.

Komandolara hava desteği
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan detaylı açıklamada operasyonun amacı ve gerçekleştirilme yöntemine ilişkin detaylar verildi. Açıklamada "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir." denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Operasyon meşru hakkımızdır

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından komandolarımız tarafından Kuzey Irak'ta başlatılan kara harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik "Şimdi sıra Haftanin’de. Teröre karşı #Pençe ve #Kaplan #Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahramanlarımızı selamlıyoruz. Ülkemizin ve insanlığın düşmanı olan terör örgütleri ülkemize saldırırken başka ülkelerin topraklarını kullanmaktadır. Bu terör örgütlerini bulundukları yerde imha etmek meşru hakkımızdır. Türkiye’nin terörle mücadelesi en temel hukuk ilkelerinden güç almaktadır. Bu terör örgütlerinin o topraklarda bulunması gayrı meşrudur. Bunu eleştirmeyenlerin, Türkiye’nin meşru terörle mücadelesi hakkında olumsuz açıklama yapmaları, teröre destek vermek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.


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