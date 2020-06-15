Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Durumu kritik vatandaşımız yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'de incelemelerde bulundu. Oktay'a, incelemeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik etti. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Oktay, "Depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok. 46 artçı depremimiz var. Bunlardan 2'si 4'ün üzerinde depremler. Bunlar normal. Bunlar yine azalarak devam edecek. 90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır" diye konuştu.