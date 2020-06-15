Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığı belirtildi.
Açıklalamada, "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor" denildi.
Pençe-Kartal Operasyonu başladı.
Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor.
Pençe-Kartal Operasyonu başladı.
Son durum nedir?
- Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın mart, nisan ve mayıs ayında düzenlenen başarılı operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 303 terörist etkisiz hale getirildi.
- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.