Pençe-Kartal Operasyonu başladı: Mehmetçik PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığı belirtildi.

Açıklalamada, "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor" denildi.

Pençe-Kartal Operasyonu başladı.

Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2020

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

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Irak'ta terörist üslerine yönelik hava harekatı

Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyonun gerekçesine ilişkin "Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla..." açıklaması yapıldı.

...uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin

İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı askerimiz tarafından başlatılan operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız. Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Akar harekat merkezinde

Hulusi Akar karargah merkezinde.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kartal Operasyonunu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

FOTOĞRAF 6 O an: PKK'nın kabus gecesinin yöneltiği karargahtan sıcak kareler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

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Numan Kurtulmuş: Sefer bizden, Zafer Allah'tandır!

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Pençe-Kartal Operasyonu'nun başlatılması ilişkin yaptığı paylaşımda "Sefer bizden, Zafer Allah'tandır!" dedi.

❝Sefer bizden, Zafer Allah'tandır...❞https://t.co/BYGY0zRELe pic.twitter.com/AE0ackv25N — Numan KURTULMUŞ 🟢 🇹🇷 (@NumanKurtulmus) June 14, 2020

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı. Çelik "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor. #PençeKartal pic.twitter.com/DtvaXMC3o6

Son durum nedir?

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın mart, nisan ve mayıs ayında düzenlenen başarılı operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 303 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.