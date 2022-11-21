Gündem Pençe Kılıç Harekatının emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı
POLİTİKA

Pençe Kılıç Harekatı'nın emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak ve Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı emri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bilgilendirdiği anlarda objektiflere yansıyan seccadeler dikkat çekti.

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Haber Merkezi Diğer
Pençe Kılıç Harekatının emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat emrini verirken

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ni kana bulayan hain saldırıda altı vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Bombayı bırakan ve onu patlatan teröristler başta olmak üzere çok sayıda şüpheli yakalanırken, kahraman Türk ordusu harekete geçti. Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Harekatı başlatıldı.

Harekat emrinin verildiği o an

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekat emrini Endonezya dönüşü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bizzat bildirdi.

Cumhurbaşkanı terör hedeflerinin tek tek yok edilmesi talimatını verdi. Harekatın başlatıldığı ana dair görüntüler de hızlıca yayıldı.

Seccadeler dikkat çekti

Bakan Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a harekata dair ayrıntıları anlattığı anlarda bir detay dikkat çekti.

Fotoğraf karesinde arka köşede seccadeler olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini böyle verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini böyle verdi

Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler
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Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nın görüntülerini paylaştı.
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