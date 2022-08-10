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Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mahsun ŞİMŞEK şehit olmuştur.

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Haber Merkezi DHA
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 asker şehit oldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mahsun ŞİMŞEK şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

GAZİANTEP’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'ıin şehit olduğu haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin babası Erol Şimşek ile üvey annesi Şenay Şimşek, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Ailenin yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

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