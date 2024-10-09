Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Şehidin acı haberi, memleketi Elazığ'daki Güneykent Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Alan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.
ELAZIĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Elazığ'daki Güneykent Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştı.
Acı haberi, ailesine Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerefoğulları ve Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı. Şehit Alan'ın bekar olduğu öğrenildi.