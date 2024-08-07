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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

MSB, Pençe- Kilit Harekat Bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğunu duyurdu.

Seren Som
12:35 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:06 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp
Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.





#Şehit
#MSB
#Pençe-Kilit Bölgesi
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