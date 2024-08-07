Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

Uzun süredir tedavi görmekte olan değerli Selçuklu tarihçisi Prof. Dr. Mikail Bayram Hoca ’nın dâr-ı bekâya irtihalini bildiren haberini, Şehit İsmail Heniyye ’nin cenazesi için Doha’ya indiğimiz dakikalarda öğrendik. Bu da öyle bir tevafuk. Doha’dan aynı gün dönüp ayağımızdaki şehit kabristanının tozuyla Mikail Bayram hocayı son yolculuğuna uğurlamak üzere Konya’ya yöneldik. Kendisine ve cenazesinde hazır bulunanlara İsmail Heniyye’nin cenazesi esnasında kulaklarımızda, haleti ruhiyemizde kalmış