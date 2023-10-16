Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

İki terörist daha etkisiz hale getirildi

İki terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hovyLjEdme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün de, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiği belirtilmişti.