Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.
İki terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün de, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiği belirtilmişti.