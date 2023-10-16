|
Gündem

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" denildi.

Halil Akkoç
11:58 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.

İki terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün de, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiği belirtilmişti.

#MSB
#Pençe Kilit
#Türk Silahlı Kuvvetleri
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakırköy Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak?