Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sürdüğü belirtilerek Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!#MSB pic.twitter.com/Sn3rxumoLx
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!