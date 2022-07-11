Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sürdüğü belirtilerek Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!#MSB pic.twitter.com/Sn3rxumoLx REKLAM July 11, 2022

GÜNDEM MSB: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

OYNAT 00:35 MSB açıkladı: Üç bölgede 16 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullanıldı.





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