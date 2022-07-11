Gündem Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sürdüğü belirtilerek Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullanıldı.

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